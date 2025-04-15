"Я думаю, что скоро Россия вернется в мировой футбол. Лично я хотел бы однажды вновь попробовать свои силы против иностранных команд. Моя цель – однажды перейти из "Химок" в российский топ-клуб и сыграть в еврокубках", - цитирует Филина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Филин провел за "Химки" во всех турнирах 26 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее футболист выступал за "Эйпен", "Олимпиец", "Тамбов" и "Уфу".
После 24-х сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками в своем активе.
Филин: моя цель – однажды перейти из "Химок" в российский топ-клуб и сыграть в еврокубках
Защитник "Химок" Александр Филин рассказал о своей главной цели.
Фото: ФК "Химки"