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Сборная России по футболу планирует сыграть против команды Индонезии

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров сообщил о планах провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии.
Фото: РФС
"Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии", - приводит слова Мантурова "РИА Новости".

По состоянию на 3 апреля 2025 года сборная России по футболу в рейтинге ФИФА занимает 35 место, а сборная Индонезии - 123 место. В 2023 году индонезийцы достигли наилучшего результата в своей истории в Кубке Азии: дошли до 1/8 финала. А на чемпионате мира сборная Индонезии не выходила в финальную часть с 1938 года.

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