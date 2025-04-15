"Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии", - приводит слова Мантурова "РИА Новости".
По состоянию на 3 апреля 2025 года сборная России по футболу в рейтинге ФИФА занимает 35 место, а сборная Индонезии - 123 место. В 2023 году индонезийцы достигли наилучшего результата в своей истории в Кубке Азии: дошли до 1/8 финала. А на чемпионате мира сборная Индонезии не выходила в финальную часть с 1938 года.
Сборная России по футболу планирует сыграть против команды Индонезии
Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров сообщил о планах провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии.
Фото: РФС