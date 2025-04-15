"Могут проиграть кому угодно. Если дома проиграли Махачкале, то почему бы в 27-м туре в гостях не сыграть вничью с Воронежем? Я думаю, они и с "Факелом" могут потерять очки, и с "Акроном", - приводит слова Писарева Metaratings.
Московский "Спартак" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с махачкалинским "Динамо" потерпел поражение со счётом 1:2. В связи с этим результатом у красно-белых в активе осталось 47 очков, и команда Деяна Станковича опустилась на третье место в турнирной таблице. Отставание москвичей от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков.
В следующем туре "Спартак" 19 апреля на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона". Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Писарев назвал матчи, в которых "Спартак" может потерять очки
Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, в каких ещё матчах РПЛ текущего сезона московский "Спартак" может "споткнуться".
Фото: ФК "Спартак"