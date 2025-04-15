Пономарев назвал условие, при котором "Динамо" может отыграться у ЦСКА в Кубке России

"Не думаю. "Армейцы" на хорошем ходу. Они поймали свою игру. Даже слабых мест я сейчас не вижу, которые нужно корректировать. Если только ребята не сыграют расхлябанно, не настроятся на матч. Они могут подумать, что один мяч все равно забьют, но тогда можно сгореть. Конечно, ребят надо настраивать. Пацаны есть пацаны. Им нельзя успокаиваться", - приводит слова Пономарёва "Евро-Футбол.Ру".
Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 между московским "Динамо" и ЦСКА пройдёт в среду, 16 апреля, на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена". Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Первая встреча, которая прошла месяц назад, завершилась победой "армейцев" со счётом 2:1.
Напомним, что проигравший продолжит свое участие в турнире, но уже на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов. Его соперником станет московский "Спартак".