«Пусть люди приедут в Самару и сами посмотрят на то, какой главный футбольный клуб в городе, «Крылья Советов» или «Акрон». Я вообще нигде не встречал такого, чтобы горожане так сильно любили и поддерживали местных игроков. Самарские болельщики заслуживают того, чтобы их любимая команда была в РПЛ», — заявил Печенин «РБ Спорт».
Кирилл Печенин играет за «Крылья Советов» с февраля 2024 года. За это время он провёл 38 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 600 тысяч евро.
После 24 туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков.
Печенин: пусть приедут в Самару и сами увидят, кто главный — "Крылья Советов" или "Акрон"
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин уверен, что именно самарский клуб, а не «Акрон», заслуживает называться главным в регионе.
Фото: ФК "Крылья Советов"