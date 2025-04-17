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Мостовой допускает, что Дзюба летом вернётся в "Спартак"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о возможности перехода нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: ФК "Акрон"
"Скорее всего, не удивлюсь этому. В принципе, такое возможно, почему нет? В этом нет ничего удивительного. Его и в "Зенит" можно тогда. Там есть 6 нападающих, возьмут еще одного", - приводит слова Мостового "СЭ".

36-летний нападающий Артём Дзюба в текущем сезоне является игроком тольяттинского "Акрона". На счету форварда сейчас 18 появлений на поле, 7 забитых голов и 4 голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года.

Напомним, Дзюба является воспитанником "Спартака", ряды которого покинул летом 2015 года.

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