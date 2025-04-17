«Честно говоря, я очень хотел с «Зенитом» сыграть. Думаю, что это команда сейчас уровня Лиги чемпионов, и это будет хорошая проверка для нас. Я рад, что мы попали на них.
ЦСКА – это уровень Лиги чемпионов? Думаю, что да», — отметил Мусаев «Советскому спорту».
Напомним, что в финале Пути РПЛ сыграют друг с другом «Зенит» и ЦСКА. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в период с 29 апреля по 1 мая, ответный — в Москве на «ВЭБ Арене» 13–15 мая. Победитель данного противостояния отправится в Суперфинал, который состоится 1 июня в «Лужниках», а проигравший прекратит свое участие в турнире.
Форвард ЦСКА Мусаев: хотел сыграть с "Зенитом" — это команда уровня Лиги чемпионов
Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев признался, что рад встрече с «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России и назвал предстоящий матч серьёзной проверкой.
Фото: ФК ЦСКА