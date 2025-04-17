«Было ли ощущение, что матчи Кубка России — это то, что нужно для меня, потому что являюсь игроком ротации? Я так не считаю. Сколько времени дают, столько и играю. Моя задача просто работать и ни о чем не думать. Я не считаю, что я игрок ротации, поэтому не могу так сказать. Было много моментов, где мог забить, но не реализовал. А так, просто с каждым матчем все больше появляется уверенность, поэтому что-то получается», — заявил Соболев «Матч ТВ».
Александр Соболев забил первый гол в матче, благодаря чему «Зенит» по сумме двух встреч (1:0 и 2:0) вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. В финале им предстоит двухматчевое противостояние с ЦСКА. Соболев также был признан лучшим игроком матча.
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года, заплатив 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол и отдав одну голевую передачу. В Кубке же он сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Соболев: не считаю себя игроком ротации. Сколько времени дают, столько и играю
Форвард «Зенита» Александр Соболев заявил, что не чувствует себя игроком ротации и старается приносить пользу команде в каждом матче, вне зависимости от игрового времени.
Фото: РФС