"Команды России преуспеют в Лиге чемпионов. У нас очень сильная команда, мы много соревнуемся здесь, в российской лиге, поэтому я уверен, что в любом европейском соревновании, в котором мы будем играть, мы тоже будем бороться, чтобы выиграть", - приводит слова Энрике "РИА Новости".
Напомним, УЕФА в феврале 2022 года в связи с началом проведения на территории Украины специальной военной операции отстранил профессиональные футбольные клубы из России от участия в еврокубках. Со слов руководителей футбольной организации, решение об отстранении будет отменено после завершения боевых действий.
Налучшим достижением петербургского "Зенита в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала (в сезонах-2011/12, 2013/14, 2015/16), а в Лиге Европы - победа в сезоне-2007/08.
Вингер "Зенита" Энрике: команды России преуспеют в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий "Зенита" Луис Энрике высказался о возможном выступлении российских футбольных команд в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"