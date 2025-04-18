"Конечно, продолжаем борьбу и за медали, и за чемпионство, потому что я бы не сказал, что разрыв большой. Мы в гонке. Думаю, что всё будет зависеть от нас, потому что нам играть со всеми конкурентами и им играть друг с другом", - приводит слова Гусева "Матч ТВ".
После 24-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" имеет в своем активе 43 очка, которые позволяют команде на данный момент находиться на пятом месте в турнирной таблице. В следующем туре бело-голубые 20 апреля на своем поле сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Чебаном, а в роли ВАР будет выступать Кирилл Левников.
Тренер "Динамо": продолжаем борьбу за чемпионство - всё будет зависеть от нас
Тренер московского "Динамо" Ролан Гусев рассказал о чемпионских перспективах бело-голубых в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Москва