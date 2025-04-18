- Прежде всего на игру Максима повлияли травмы. Для футболиста выпасть из тренировочного процесса достаточно ощутимо. Он плодотворно провёл сбор, и сейчас мы сталкиваемся с большой конкуренцией практически на всех позициях в команде, - сказал Тимощук Metaratings.
Напомним, Максим Глушенков присоединился к "Зениту" летом 2024 года. Игрок перешел из московского "Локомотива" за 6 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ Максим провел 16 игр, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
На данный момент сине-бело-голубые идут вторыми в таблице, имея в своем активе 50 очков в 24 матчах и уступая "Краснодару" на 2 очка. Следующий тур команда Сергея Семака проведет дома с "Химками" 20 апреля.
Тимощук - о спаде Глушенкова: прежде всего на игру Максима повлияли травмы
- Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук назвал причину недавнего спада Максима Глушенкова в матчах за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"