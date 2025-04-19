Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», интерес «Динамо» к левому защитнику казанского «Рубина» Илье Рожкову остаётся актуальным, несмотря на неудачную попытку подписания игрока в зимнее трансферное окно. В клубе намерены укрепить левый фланг защиты, и 20-летний футболист входит в число главных претендентов на эту позицию.
Рожков — воспитанник академии «Рубина». Он начал свою карьеру в основной команде с лета 2023 года и с тех пор провел 47 матчей, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи. Его контракт с казанским клубом действует до 30 июня 2028 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет два миллиона евро.
Завтра, 20 апреля, состоится матч между «Рубином» и «Динамо» Москва, в котором казанцца выступят в качестве гостей. Рожков не сможет принять участие в игре из-за перебора желтых карточек.
В составе «Динамо» числится два профильных левых защитника: Дмитрий Скопинцев и Диего Лаксальт. Летом 2024 года Скопинцев продлил контракт с клубом до 30 июня 2029 года.
Источник: защитник "Рубина" остаётся в шорт-листе московского "Динамо"
Московское «Динамо» продолжает следить за ситуацией вокруг Ильи Рожкова и рассматривает игрока «Рубина» как одного из приоритетных кандидатов на усиление фланга обороны.
Фото: ФК "Рубин"