Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Спартак1 тайм
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Краснодар
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
17:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Вест Хэм
17:00
СаутгемптонНе начат
Эвертон
17:00
Манчестер СитиНе начат
Астон Вилла
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
ВаленсияНе начат
Барселона
17:15
СельтаНе начат
Мальорка
19:30
ЛеганесНе начат
Лас-Пальмас
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
16:00
КомоНе начат
Монца
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
16:30
БаварияНе начат
Вердер
16:30
БохумНе начат
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Майнц
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
18:00
ГаврНе начат
Монако
20:00
СтрасбургНе начат
Марсель
22:05
МонпельеНе начат

Источник: защитник "Рубина" остаётся в шорт-листе московского "Динамо"

Московское «Динамо» продолжает следить за ситуацией вокруг Ильи Рожкова и рассматривает игрока «Рубина» как одного из приоритетных кандидатов на усиление фланга обороны.
Фото: ФК "Рубин"
Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», интерес «Динамо» к левому защитнику казанского «Рубина» Илье Рожкову остаётся актуальным, несмотря на неудачную попытку подписания игрока в зимнее трансферное окно. В клубе намерены укрепить левый фланг защиты, и 20-летний футболист входит в число главных претендентов на эту позицию.

Рожков — воспитанник академии «Рубина». Он начал свою карьеру в основной команде с лета 2023 года и с тех пор провел 47 матчей, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи. Его контракт с казанским клубом действует до 30 июня 2028 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет два миллиона евро.

Завтра, 20 апреля, состоится матч между «Рубином» и «Динамо» Москва, в котором казанцца выступят в качестве гостей. Рожков не сможет принять участие в игре из-за перебора желтых карточек.

В составе «Динамо» числится два профильных левых защитника: Дмитрий Скопинцев и Диего Лаксальт. Летом 2024 года Скопинцев продлил контракт с клубом до 30 июня 2029 года.




Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится