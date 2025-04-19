"Мы на зимних сборах поговорили с Зауром Эдуардовичем и договорились о подписании 2-летнего контракта", - цитирует Морозова "Матч ТВ".
Сегодня, 19-го апреля, тольяттинский "Акрон" примет на своем поле московский "Спартак" в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. После 24-х сыгранных туров тольяттинцы занимают 9-е место в турнирной таблице с 28-ю набранными очками.
Заурбек Тедеев является главным тренером "Акрона" с 2024 года, ранее он работал в "Алании" и молодежной команде "Ростова".
Тедеев продлит контракт с "Акроном" на два года
Учредитель футбольного клуба "Акрон" Павел Морозов сообщил, что тольяттинцы продлят контракт с главным тренером Заурбеком Тедеевым.
Фото: ФК "Акрон"