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Гладышев - об игре за "Динамо" без Тюкавина: Бителло и Карраскаль — тоже футболисты высокого уровня

Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев рассказал об игре за бело-голубых без Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Понятно, что мне очень комфортно с Костей, потому что мы с ним играем вместе со времен Академии. Но Бителло и Карраскаль — тоже футболисты высокого уровня. Мне приятно с ними играть, — приводит слова Гладышева пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в матче 19 тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) Константин Тюкавин получил травму крестообразной связки колена. 6 марта Константина прооперировали в Мюнхене. Срок восстановления - около полугода.

На данный момент "Динамо" занимает шестую строчку в таблице, набрав 42 очка в 24 матчах. Завтра, 20 апреля, бело-голубые на своем поле примут казанский "Рубин". Встреча состоится в 14:00.

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