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Динамо
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Рубин2 тайм
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ЦСКА
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Шинник
17:00
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Ротор
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Родина
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Манчестер Юнайтед
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Фулхэм
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Ипсвич
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Вальядолид
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Вильярреал
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Эмполи
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Аугсбург
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Боруссия Д
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Санкт-Паули
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Лилль
16:00
ОсерНе начат
Ницца
18:15
АнжеНе начат
Реймс
18:15
ТулузаНе начат
Брест
18:15
ЛансНе начат
Сент-Этьен
21:45
ЛионНе начат

"Подтвердился не очень приятный диагноз". Экс-игрок "Краснодара" Подберезкин рассказал о состоянии своего здоровья

Бывший игрок "Краснодара", ныне выступающий за медиафутбольный клуб "СиндЕкат", Вячеслав Подберезкин в комментарии Rusfootball.info поделился подробностями состояния своего здоровья.
Фото: официальный сайт РПЛ
- Как твое состояние здоровья? Когда будешь готов?

- Не очень приятный диагноз подтвердился: надрыв камбаловидной мышцы, пока что не знаю, когда вернусь в строй. Есть один специалист в Москве, буду к нему обращаться. Если поможет, то быстрее вернусь, если нет, то затянется восстановление.

- Насколько приятно вернуться в Екатеринбург?

- Вообще круто! Семье здесь нравится, думаю, что останемся здесь жить. Единственный минус - у меня там проживают близкие, хочется видеться с ними почаще.

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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