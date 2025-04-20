- Как твое состояние здоровья? Когда будешь готов?
- Не очень приятный диагноз подтвердился: надрыв камбаловидной мышцы, пока что не знаю, когда вернусь в строй. Есть один специалист в Москве, буду к нему обращаться. Если поможет, то быстрее вернусь, если нет, то затянется восстановление.
- Насколько приятно вернуться в Екатеринбург?
- Вообще круто! Семье здесь нравится, думаю, что останемся здесь жить. Единственный минус - у меня там проживают близкие, хочется видеться с ними почаще.
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info
"Подтвердился не очень приятный диагноз". Экс-игрок "Краснодара" Подберезкин рассказал о состоянии своего здоровья
Бывший игрок "Краснодара", ныне выступающий за медиафутбольный клуб "СиндЕкат", Вячеслав Подберезкин в комментарии Rusfootball.info поделился подробностями состояния своего здоровья.
Фото: официальный сайт РПЛ