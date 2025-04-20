"Подтвердился не очень приятный диагноз". Экс-игрок "Краснодара" Подберезкин рассказал о состоянии своего здоровья

Бывший игрок "Краснодара", ныне выступающий за медиафутбольный клуб "СиндЕкат", Вячеслав Подберезкин в комментарии Rusfootball.info поделился подробностями состояния своего здоровья.

Фото: официальный сайт РПЛ

- Как твое состояние здоровья? Когда будешь готов?



- Не очень приятный диагноз подтвердился: надрыв камбаловидной мышцы, пока что не знаю, когда вернусь в строй. Есть один специалист в Москве, буду к нему обращаться. Если поможет, то быстрее вернусь, если нет, то затянется восстановление.



- Насколько приятно вернуться в Екатеринбург?



- Вообще круто! Семье здесь нравится, думаю, что останемся здесь жить. Единственный минус - у меня там проживают близкие, хочется видеться с ними почаще.



Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info