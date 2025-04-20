"Гончаренко всё время обижается, что на него льется грязь. Он думал, что после серии поражений все его будут хвалить? Гончаренко говорит, что знает, что надо изменить. Что он знает? Почему тогда не меняет? У него была возможность зимой изменить всё, он провел предсезонку. Я считаю, что если бы генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов стал бы главным тренером, команда играла бы лучше. Хуже точно не будет", — приводит слова Селюка "Матч ТВ".
Виктор Гончаренко занимает пост главного тренера нижегородского "Пари НН" с октября 2024 года. Под его руководством футбольный клуб из Нижнего Новгорода в 25 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 20 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать четырнадцатое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Пари НН" 26 апреля на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Селюк: если "Пари НН" вместо Гончаренко возглавит гендиректор, хуже точно не будет
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера нижегородского "Пари НН" Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"