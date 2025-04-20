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«Зенит» тоже без осечек – гонка продолжается

«Зенит» – «Химки» 1:0

Расклад перед матчем


«Химки» подходили к матчу в роли явного аутсайдера, с серией из четырех поражений подряд на выезде. И без того почти невозможная задача – зацепить в Петербурге хотя бы ничью – осложнялась невозможностью задействовать Зелимхана Бакаева на футбольном поле.

«Зенит» же, одержав важную победу над Краснодаром в прошлом туре, выглядит на данном отрезке сезона командой вышедшей из игрового кризиса и не имеет проблем с составом за исключением давней проблемы на правом фланге обороны – травм Караваева и Волкова.

«Зенит» тоже без осечек – гонка продолжается

Ожидаемый рисунок игры


С первых минут «Зенит» ожидаемо забрал мяч и начал предпринимать попытки взломать оборону гостей различными способами. За продвижения мяча как обычно отвечали Дуглас Сантос и Вендел, за нестандартные ходы Глушенков и Энрике, Мостовой и Педро давали большой объем движения без мяча. Последний получил пожалуй, самую интересную роль – номинально вышел играть правого защитника, но при владении очень активно подключался к атакам, в том числе оказываясь и на противоположном фланге, меняясь с Мостовым или создавая перегруз.

«Химки» предложили понятный план – организованный средний блок и ставка на контратаки и стандарты. Именно стандарт принес гостям первый опасный момент в матче – после навеса со штрафного Филин переправлял мяч в сторону ворот и попал в крестовину. «Зенит» отвечал позиционными атаками, пытаясь взломать оборону через короткий и средний пас. В одной из таких атак Максим Глушенков бил по воротам, после сейва Кокарева добил Гонду – 1:0.


«Зенит» все еще в гонке


Второй тайм проходил по тому-же сценарию. «Зенит» по прежнему доминировал территориально и во владении мячом. Но многочисленные подходы к штрафной не конвертировались в реальную опасность – суммарно за весь матч «Зенит» 20 раз пробил в сторону ворот, но лишь 3 из них пришлись в створ. Больше чем на гол хозяева вряд ли наиграли, набили всего 1.08xG – такой себе результат учитывая статус соперника – «Химки» в этом сезоне одна из самых слабых в обороне команд.

В концовке матча гости даже организовали подобие навала на ворота «Зенита», но так и не создали явной возможности забить. «Зенит» одерживают не самую яркую, но очень важную победу перед финальным отрезком в борьбе за титул.

Фото: ФК «Зенит», ФК «Химки»

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