ФИФА пожизненно отстранила Садыгова от футбольной деятельности - источник

Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайды от Карпа".
Туфан Садыгов являлся инвестором подмосковных "Химок" с 2021 по 2025 год. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Клуб не смог получить лицензию для участия в текущем розыгрыше чемпионата России из-за финансовых проблем. В сентябре 2025 года "Химки" были признаны банкротом из-за долга перед налоговыми службами в размере более 450 миллионов рублей.
7 ноября 2025 года КДК РФС пожизненно отстранил Садыгова от футбольной деятельности на территории России.
Международная федерация футбола запретила экс-инвестору "Химок" заниматься футбольной деятельностью во всем мире по запросу РФС.
