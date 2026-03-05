Матчи Скрыть

Ромащенко о матче "Динамо" - "Спартак": у бело-голубых больше шансов

Бывший игрок "Динамо" Максим Ромащенко высказался о матче бело-голубых против "Спартака" в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
Максим Ромащенко заявил, что у московского "Динамо" больше шансов на проход в финал Пути РПЛ Кубка России.

"Спартак" восстанавливался после 19-го тура на один день меньше, чем "Динамо". Красно-белые в тяжелом матче обыграли "Сочи", а бело-голубые быстро разобрались с "Крыльями Советов". Это мелочи, но они могут повлиять на ход игры.

У "Динамо" больше шансов на победу в первой игре и на проход дальше, чем у "Спартака", - сказал Ромащенко Metaratings.

Сегодня, 5 марта, состоится матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча пройдет на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ответная игра состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

