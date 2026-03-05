Зиньковский мог перейти в киевское "Динамо"

"Когда мы вылетели в ФНЛ с "Крыльями", тогда я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в Премьер-лигу. Потом обновилась команда, пришел Игорь Витальевич Осинькин.
В этот момент со мной связалось "Динамо" Киев, они тогда играли в Лиге чемпионов. И все, когда узнавали об этом, говорили: это Лига чемпионов, прям топ. Но я сразу сказал: наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел", - сказал Зиньковский в интервью блогеру Эльхану Салахову.
Антон Зиньковский выступал в составе самарских "Крыльев Советов" с января 2019 года по июнь 2022 года.
На данный момент левый вингер играет в "Сочи". В текущем сезоне российский футболист провел в составе клуба 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 29-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне чемпионата Украины киевское "Динамо" занимает четвертое место, набрав 32 очка в 18-ти матчах.