Зиньковский мог перейти в киевское "Динамо"

Футболист "Сочи" Антон Зиньковский рассказал о несостоявшемся переходе в киевское "Динамо".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Футболист заявил, что киевское "Динамо" связалось с ним когда "Крылья Советов" вылетели в ФНЛ.

"Когда мы вылетели в ФНЛ с "Крыльями", тогда я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в Премьер-лигу. Потом обновилась команда, пришел Игорь Витальевич Осинькин.

В этот момент со мной связалось "Динамо" Киев, они тогда играли в Лиге чемпионов. И все, когда узнавали об этом, говорили: это Лига чемпионов, прям топ. Но я сразу сказал: наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел", - сказал Зиньковский в интервью блогеру Эльхану Салахову.

Антон Зиньковский выступал в составе самарских "Крыльев Советов" с января 2019 года по июнь 2022 года.

На данный момент левый вингер играет в "Сочи". В текущем сезоне российский футболист провел в составе клуба 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 29-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Украины киевское "Динамо" занимает четвертое место, набрав 32 очка в 18-ти матчах.

