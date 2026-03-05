Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
18:30
ЛокомотивНе начат
Динамо
20:45
СпартакНе начат

Хомуха: Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о состоянии раздевалки "Краснодара" после матча с "армейцами".
Фото: ФК "Краснодар"
Дмитрий Хомуха заявил, что "Краснодар" показал неуважение к ЦСКА тем, что устроил беспорядок в гостевой раздевалке.

"Краснодар" показал неуважение к ЦСКА. Это очень некрасивый поступок. А что будет, если армейцы в ответном матче тоже разнесут новенький стадион в Краснодаре? И кто от этого выиграет?

Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга, конечно. Это некрасиво", - сказал Хомуха Legalbet.

Ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов поделился видео в своем Telegram-канале. На ролике были показаны лежащие на полу тряпки и пустые бутылки, а также проломленная дверь в раздевалке "Краснодара" на стадионе ЦСКА.

Вчера, 4 марта, состоялся матч "армейцев" против подопечных Мурада Мусаева в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. "Быки" потерпели поражение со счетом 1:3.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится