Хомуха: Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга

"Краснодар" показал неуважение к ЦСКА. Это очень некрасивый поступок. А что будет, если армейцы в ответном матче тоже разнесут новенький стадион в Краснодаре? И кто от этого выиграет?
Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга, конечно. Это некрасиво", - сказал Хомуха Legalbet.
Ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов поделился видео в своем Telegram-канале. На ролике были показаны лежащие на полу тряпки и пустые бутылки, а также проломленная дверь в раздевалке "Краснодара" на стадионе ЦСКА.
Вчера, 4 марта, состоялся матч "армейцев" против подопечных Мурада Мусаева в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. "Быки" потерпели поражение со счетом 1:3.