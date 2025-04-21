«Есть ли шансы у «Динамо» на чемпионство? Попасть в первую тройку — уже было бы неплохо, не всем же быть чемпионами. Еще пять матчей впереди у «Динамо». «Зенит» и «Краснодар» сейчас особняком стоят в гонке за золотом. Наверное, именно они и разыграют первое место. Но в футболе все возможно, поэтому давать какие-то точные прогнозы я бы сейчас не стал», — заявил Терехин «РБ Спорт».
В настоящее время в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», набравший 55 очков. На втором месте располагается «Зенит» с 53 очками. Третье место занимает «Спартак», который имеет в своём активе 50 очков.
«Динамо» занимает пятое место, набрав 46 очков. Свой следующий матч бело-голубые проведут 26 апреля против «Зенита» на домашнем стадионе «ВТБ Арена».
Терехин: "Зенит" и "Краснодар" сейчас особняком стоят в гонке за золотом
Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что чемпионская гонка в РПЛ сведётся к противостоянию «Зенита» и «Краснодара».
Фото: ФК "Зенит"