«Нужен ли такой клуб, как «Химки», где не платят зарплату и на который не ходят болельщики? Эта тема постоянно у нас возникает — нужен, не нужен. Но в футбол играют везде, и в других странах есть команды, на которые мало кто ходит. Но играют потому, что любят футбол, потому что у них есть город или деревня. Тогда вопрос: а другие команды нужны? Кто-то не любит «Спартак», скажет, зачем они нужны. Я и такое слышал», — заявил Мостовой «РБ Спорт».
Футбольный клуб «Химки» замыкает список команд Российской Премьер-Лиги по средней посещаемости домашнего стадиона. Средний показатель для подмосковной команды — 2649 болельщиков. Это почти на две тысячи меньше, чем у «Ахмата», который занимает 15-е место.
Стоит напомнить, что, согласно информации Sport Baza, Федеральная налоговая служба заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.
Мостовой — о "Химках": не платят и без зрителей — но такие команды есть везде
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в «Химках», где игроки угрожали бойкотом из-за долгов по зарплате.
Фото: ФК "Химки"