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Черчесов: первые таймы "Спартак" играет очень неважно, причем уже которую игру подряд

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов подверг критике игру «Спартака» в первых таймах матчей Российской Премьер?Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
«Первые таймы они играют очень неважно, причем уже которую игру подряд: с «Рубином» 0:2, с «Акроном» 0:2, с махачкалинским «Динамо» 0:2, с «Ростовом» 0:0. Если бы тогда не удалили Сутормина, не знаю, как бы всё закончилось», — заявил Черчесов «Матч ТВ».

В прошедшем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Акрон» со счётом 3:2, отыгравшись после 0:2. Сейчас у московского клуба 50 очков, он идёт третьим в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги . 26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».

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