«Чемпионская гонка жива. Но все претенденты испытали проблемы в этом туре. Так, думаю, будет и дальше. Психология. Давление. Осталось всего ничего. Цена любой осечки высока. Правда, я полагал, что «Зенит» после крупной победы над «Краснодаром» сегодня сыграет убедительнее, будет окрылен. Нет... Эх, какая же неточность при последнем пасе!
Нужно отдать должное «Спартаку» за характер. Вытащить такую игру — дорогого стоит. Буквально вырвали три очка. А вот к качеству футбола красно-белых тоже есть вопросы», — заявил Орлов «СЭ».
Матч «Спартака» состоялся в субботу в Самаре, где гости одержали волевую победу со счетом 3:2. Победный гол был забит с пенальти в компенсированное время ко второму тайму.
20 апреля в Санкт-Петербурге состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками». Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный гол на свой счет записал аргентинский нападающий сине-бело-голубых Лусиано, забивший на 22-й минуте игры.
После 25 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 53 очка. «Спартак» находится на третьей строчке с 50 очками. Лидирует же в чемпионате «Краснодар», который имеет в активе 55 очков.
Орлов: нужно отдать должное "Спартаку" за характер, но к качеству футбола есть вопросы
Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"