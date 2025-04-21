- На "Краснодар" всегда будет дополнительное давление, потому что команда ни разу не становилась чемпионом России. Это самое большое давление. Нет стабильной и качественной игры на протяжении сезона с разными соперниками. "Краснодару" в этом отношении очень непросто, но для них это период, когда нужно себя проявлять и позиционировать как лидеров. Однако пока в игре "Краснодара" я такого не вижу. Нельзя уверенно сказать, что "Краснодар" не отдаст своё, - передаёт слова Таранова "Чемпионат".
"Краснодар" был основан предпринимателем Сергеем Галицким в 2008 году и пока ещё не завоёвывал в своей истории ни одного официального трофея. Лучшим результатом чёрно-зелёных в Российской премьер-лиге является второе место, которое они заняли в сезоне-2023/2024, имея шансы на чемпионство до последних минут заключительного тура.
В текущей турнирной таблице РПЛ "Краснодар" находится на первом месте, набрав 55 очков в 25 матчах. "Быки" опережают петербургский "Зенит" на два очка, московский "Спартак" - на пять очков. До конца чемпионата подопечным главного тренера Мурада Мусаева осталось сыграть с махачкалинским "Динамо" (в гостях), "Рубином" (дома), ЦСКА (в гостях), "Оренбургом" (в гостях) и московским "Динамо" (дома).
Таранов: "Краснодару" в чемпионской гонке очень непросто. Нельзя уверенно сказать, что он не отдаст своё
Экс-защитник "Краснодара-2" Иван Таранов высказался о текущем состоянии "Краснодара" в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"