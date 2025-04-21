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"Спартак" занимает последнее место в РПЛ по голам россиян

Московский "Спартак" после 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 занимает последнее место по голам россиян.
Фото: ФК "Спартак"
По данным телеграм-канала Opta Sports, лишь три гола красно-белых из 48 в этом сезоне были забиты российскими футболистами. Далее в данном рейтинге следуют "Оренбург" (4 из 23), "Пари НН" (8 из 19), "Рубин" (9 из 32), "Факел" (10 из 11), "Краснодар" (10 из 49).

При этом лидером чемпионата по голам, которые забили россияне, является московский "Локомотив" (35 голов из 42). Следом идут "Ростов" (27 из 38), ЦСКА (25 из 39), московское "Динамо" (24 из 53), "Акрон" (21 из 31).

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