"Чего способна достичь казанская команда в следующем сезоне? Наверное, пока рано говорить о следующем сезоне. Давайте для начала завершим этот. Но, конечно, я считаю, что "Рубин" может бороться за медали в РПЛ и победу в Кубке России", - цитирует Иву "РБ Спорт".
После 25-ти сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками в своем активе. В 26-м туре Российской Премьер-Лиги казанцы сыграют на своем поле с воронежским "Факелом". На данный момент воронежский клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 15-ю очками.
Иву: "Рубин" может бороться за медали в РПЛ и победу в Кубке России
Полузащитник Угочукву Иву высказался о потенциале казанского "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"