"Гладышев впечатляет. Я думаю, что он находился в тени Тюкавина, ему это мешало, давило на него. А без Тюкавина, как говорится, несчастье помогло. Молодец парень, надо похвалить. Он показывает, как надо выигрывать конкуренцию у иностранцев, которых в "Динамо" море. Вот, пожалуйста, иди забивай по два в каждом и играй", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что форвард бело-голубых Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1). Нападающий перенес операцию на крестообразных связках колена.
В текущем сезоне Ярослав Гладышев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего нападающего в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Радимов: Гладышев показывает, как надо выигрывать конкуренцию у иностранцев, которых в "Динамо" море
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре нападающего "Динамо" Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"