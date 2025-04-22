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Радимов: Гладышев показывает, как надо выигрывать конкуренцию у иностранцев, которых в "Динамо" море

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре нападающего "Динамо" Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"
"Гладышев впечатляет. Я думаю, что он находился в тени Тюкавина, ему это мешало, давило на него. А без Тюкавина, как говорится, несчастье помогло. Молодец парень, надо похвалить. Он показывает, как надо выигрывать конкуренцию у иностранцев, которых в "Динамо" море. Вот, пожалуйста, иди забивай по два в каждом и играй", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Напомним, что форвард бело-голубых Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1). Нападающий перенес операцию на крестообразных связках колена.

В текущем сезоне Ярослав Гладышев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего нападающего в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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