"Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Почему не выкуп? Нет, мы не богатый клуб, а они слишком хорошие игроки, чтобы говорить о выкупе. На выкуп денег у нас нет", - цитирует Пименова ТАСС.
Антон Зиньковский перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона.
Полузащитник провел за самарцев в этом сезоне 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.
В "Крыльях Советов" высказались о возможном выкупе Антона Зиньковского у "Спартака"
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о возможном выкупе Антона Зиньковского у московского "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"