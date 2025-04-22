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В "Крыльях Советов" высказались о возможном выкупе Антона Зиньковского у "Спартака"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о возможном выкупе Антона Зиньковского у московского "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Почему не выкуп? Нет, мы не богатый клуб, а они слишком хорошие игроки, чтобы говорить о выкупе. На выкуп денег у нас нет", - цитирует Пименова ТАСС.

Антон Зиньковский перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона.

Полузащитник провел за самарцев в этом сезоне 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.

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