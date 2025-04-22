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"У него не было выбора". Попов оценил решение Шалимова возглавить "Факел"

Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о воронежском "Факеле".
Фото: ФК "Факел"
"У "Факела" практически нет шансов остаться в РПЛ. Что касается Шалимова, то он не подмочит свою репутацию этой работой. Не думаю, что было ошибкой взять "Факел", потому что у него не было выбора, он всё равно долго нигде не работал", — приводит слова Попова Legalbet.

Игорь Шалимов 2 апреля 2025 года был назначен главным тренером воронежского "Факела". Под его руководством команда провела три матча, в которых один раз сыграла вничью и два раза потерпела поражение. Таким образом, после 25-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги "Факел" имеет в своём активе 15 очков и занимает последнее, шестнадцатое место. Отставание от четырнадцатого места составляет 5 очков.

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