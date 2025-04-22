Каррера назвал самый яркий матч во главе "Спартака"

"Тот матч, который сделал нас чемпионом. Насколько помню, это матч против "Томи" с голом Промеса с пенальти", - приводит слова Карреры "Матч ТВ".
Итальянский специалист Массимо Каррера занимал пост главного тренера московского "Спартака" с августа 2016 г. по октябрь 2018 г. Под его руководством красно-белые по итогам сезона-2016/17 стали чемпионами России.
Матч, который вспомнил итальянец, прошёл 6 мая 2017 года на поле "Спартака". Единственный гол в матче на 15-й минуте с пенальти забил голландский нападающий хозяев Квинси Промес.