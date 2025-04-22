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Каррера назвал самый яркий матч во главе "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал самый яркий матч, который московский клуб провёл под его руководством.
Фото: ФК "Спартак"
"Тот матч, который сделал нас чемпионом. Насколько помню, это матч против "Томи" с голом Промеса с пенальти", - приводит слова Карреры "Матч ТВ".

Итальянский специалист Массимо Каррера занимал пост главного тренера московского "Спартака" с августа 2016 г. по октябрь 2018 г. Под его руководством красно-белые по итогам сезона-2016/17 стали чемпионами России.

Матч, который вспомнил итальянец, прошёл 6 мая 2017 года на поле "Спартака". Единственный гол в матче на 15-й минуте с пенальти забил голландский нападающий хозяев Квинси Промес.

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