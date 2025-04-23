«Ливай ленивый слишком. За него заплатили большие бабки, и тренер стал заложником ситуации. Ему нужно его ставить. Он пять игр себя не проявляет, но всё время оказывается в составе только потому, что он столько стоит. Если бы он стоил три копейки, его бы не поставили после второй игры.
Ему мячи дают? Дают. Но он не обостряет. Он впереди никакой. Значит, «Спартак» всё устраивает, что у них правый нападающий хреновничает. Тренер же это тоже должен видеть. Может, он верит в него так сильно. Он, может, сейчас забьёт в пяти матчах подряд чемпионата. Ошибся с ним Станкович или нет, мы сможем увидеть только в конце чемпионата», — заявил Быстров на YouTube-канале «О, футбол!»
Гарсия стал самым дорогим приобретением в истории «Спартака», присоединившись к команде в феврале 2025 года. Он перешёл из греческого АЕКа за 18,7 миллионов евро, что стало рекордным трансферным соглашением. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне в составе греческого клуба Гарсия провёл 22 матча, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.
После перехода в «Спартак» нападающий из Тринидад и Тобаго провёл 9 матчей, но пока не отметился результативными действиями.
Быстров — о Гарсии: Ливай слишком ленивый . Попадает в состав только потому, что за него заплатили большие бабки
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о нападающем «Спартака» Ливае Гарсии, перешедшем в московский клуб минувшей зимой.
Фото: ФК "Спартак"