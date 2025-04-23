«Я не вижу никакого чемпионского духа в связи с этой победой. «Акрон» — команда значительно ниже уровнем, если бы их исполнительское мастерство было выше, то они бы забили спокойно еще пару мячей. На последней минуте 18?летний Дмитрий Пестряков бросил не туда аут, отсюда пришел 11?метровый. Такие ошибки допускать нельзя. Когда «Реал» на последней минуте забивает «Атлетику», это другой уровень, это чемпионский дух.
«Спартаку» для чемпионского духа не хватает лидера, которым скорее должен быть русскоязычный футболист. Это большая проблема. Команде нужен лидер и капитан, каким был Денис Глушаков в чемпионском сезоне», — заявил Черданцев «Матч ТВ».
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» добился драматичной победы над «Акроном» со счётом 3:2. В первом тайме красно-белые уступали 0:2 после голов Дзюбы и Пестрякова, однако до перерыва сократили отставание благодаря точному удару Тео Бонгонды. Во втором тайме Джурасович отправил мяч в сетку собственных ворот и сравнял счет, а победный гол на четвёртой компенсированной минуте забил Барко.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидирует же Краснодар, имея в своем активе 55 очков.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Черданцев: не вижу никакого чемпионского духа "Спартака". Им нужен свой Глушаков
Российский футбольный Комментатор Георгий Черданцев высказался о состоянии московского «Спартака» и дал понять, что не видит в команде признаков настоящего чемпионского характера.
Фото: ФК "Спартак"