- Год назад у нас тоже было отставание в 7-9 очков в концовке сезона от лидера. Впереди матчи с "Зенитом", "Спартаком" и "Краснодаром". Понимаю, что "Краснодар" сейчас хорошо играет и забирает свои очки. Если ты хочешь выигрывать титул, нужно выигрывать все оставшиеся пять матчей. Лидеры тоже могут потерять очки. Последний матч сезона мы играем с "Краснодаром" - будет жара, - передаёт слова Лички "Чемпионат".
Московское "Динамо" набрало 46 очков в 25 матчах Российской премьер-лиги и за пять туров до финиша занимает в турнирной таблице пятое место. При этом бело-голубые отстают на девять очков от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара", на семь - от идущего вторым петербургского "Зенита", на четыре - от находящегося на третьей строчке московского "Спартака" и на два - от занимающего четвёртую позицию ЦСКА.
В текущем розыгрыше чемпионата России "Динамо" осталось провести пять матчей - с "Зенитом" дома, с самарскими "Крыльями Советов" на выезде, со "Спартаком" и тольяттинским "Акроном" дома и с "Краснодаром" на выезде. Год назад бело-голубые также завершали сезон в Краснодаре - перед последним туром оба клуба претендовали на чемпионство, матч закончился победой "быков" со счётом 1:0, в итоге чёрно-зелёные стали вторыми, динамовцы - третьими, а первое место в шестой раз подряд занял "Зенит".
Личка: последний матч сезона "Динамо" играет с "Краснодаром" - будет жара
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о чемпионской гонке текущего сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"