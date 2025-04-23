- Отсутствие Тюкавина влияет на игру «Динамо». Несмотря на победный матч с «Рубином», Кости не хватало. В матче с «Зенитом» его тоже будет не хватать. Однако предстоящая игра — самый последний шанс для «Динамо» включиться в борьбу за призовые места. На кону у "динамовцев" стоит результат всего сезона, - сказал Сергей корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, что в последнем мачте РПЛ команда Марцела Лички одержала домашнюю победу над казанским "Рубином" (3:1).
На данный момент бело-голубые занимают пятую строчку в таблице, имея в своем активе 46 очков в 25 матчах. В следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Зенит". Встреча состоится 26 апреля в 14:00.
Кирьяков: игра с "Зенитом" - последний шанс на призовые места для "Динамо"
Экс-форвард московского "Динамо" Сергей Кирьяков рассказал о шансах бело-голубых на призовые места в РПЛ.
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