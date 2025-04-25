По информации Vamo Futebol, несмотря на недавнее продление контракта с бразильским клубом до 2030 года, 27-летний футболист готов сменить команду. По информации источника, Жерсон заинтересован в переезде в Европу и рассчитывает на четырёхкратное увеличение заработной платы.
Как утверждается, «Зенит» согласен удовлетворить финансовые запросы игрока и гарантирует ему статус самого высокооплачиваемого футболиста Российской Премьер-Лиги. Жерсон уже дал предварительное согласие на переход, и петербуржцы готовят официальное предложение для «Фламенго».
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Фламенго» 18 миллионов евро за Жерсона, но получил отказ. В свою очередь, футболисту был предложен контракт на пять лет с зарплатой в 500 тысяч евро в месяц.
На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2027 года.
В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в четырёх матчах, но не смог отличиться результативными действиями. На данный момент Жерсон является капитаном команды.
СМИ: "Зенит" вновь нацелен на Жерсона: игрок дал согласие на переезд
Полузащитник «Фламенго» Жерсон может пополнить состав «Зенита» в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Фламенго"