По информации "Чемпионата", саудовский клуб заплатит "быкам" 25 миллионов евро. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что трансфер полностью согласован, а сумма составит 20 миллионов.
Эдуард Сперцян выступает за основную команду "Краснодара" с начала июля 2021 года. На счету атакующего полузащитника 30 матчей, 13 голов и 17 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Интернет-портал оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Стала известна сумма трансфера Сперцяна в "Аль-Ахли" - "Чемпионат"
Стало известно, сколько "Аль-Ахли" заплатит "Краснодару" за переход Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"