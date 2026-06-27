Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
ЛенинградецЗавершен

Стала известна сумма трансфера Сперцяна в "Аль-Ахли" - "Чемпионат"

Стало известно, сколько "Аль-Ахли" заплатит "Краснодару" за переход Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации "Чемпионата", саудовский клуб заплатит "быкам" 25 миллионов евро. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что трансфер полностью согласован, а сумма составит 20 миллионов.

Эдуард Сперцян выступает за основную команду "Краснодара" с начала июля 2021 года. На счету атакующего полузащитника 30 матчей, 13 голов и 17 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Интернет-портал оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится