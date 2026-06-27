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"Спартак" дважды связывался с Тюкавиным - источник

Константин Тюкавин не планирует менять "Динамо" на "Спартак", несмотря на интерес со стороны красно-белых.
Фото: ФК "Динамо"
Как пишет в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, представители "Спартака" за последний месяц дважды выходили на связь с нападающим, однако 24-летний футболист не рассматривает переход в стан принципиального соперника на нынешнем этапе карьеры.

Ранее сообщалось, что "Динамо" отклонило предложение "Зенита" в размере 25 млн евро по трансферу форварда.

В сезоне-2025/26 Тюкавин принял участие в 31 матче во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и шесть ассистов на партнёров.

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