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Стали известны стартовые составы на матч Панама - Англия

Заключительный тур группового этапа чемпионата мира - 2026 в квартете L откроет встреча между сборными Панамы и Англии.
Фото: Getty Images
Сборная Панамы: Москера, Кордоба, Эскобар, Харви, Андраде, Мурильо, Гутьеррес, Мартинес, Пума, Барсенас, Родригес.

Сборная Англии: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Куанса, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн, Рашфорд.

Для обеих команд этот матч станет последним на групповой стадии мирового первенства. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

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