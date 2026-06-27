Стали известны стартовые составы на матч Панама - Англия

Заключительный тур группового этапа чемпионата мира - 2026 в квартете L откроет встреча между сборными Панамы и Англии.



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Сборная Панамы: Москера, Кордоба, Эскобар, Харви, Андраде, Мурильо, Гутьеррес, Мартинес, Пума, Барсенас, Родригес.



Сборная Англии: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Куанса, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн, Рашфорд.



Для обеих команд этот матч станет последним на групповой стадии мирового первенства. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.