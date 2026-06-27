Инсайдер Романо сообщил о завершении сделки по Сперцяну

Эдуард Сперцян продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.



Фото: ФК "Краснодар"

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что переход капитана "Краснодара" в "Аль-Ахли" полностью согласован, а сделка уже находится на финальной стадии. По данным источника, все документы между клубами и стороной футболиста урегулированы. Сумма трансфера составит 25 млн долларов, при этом полузащитник уже успешно прошёл медицинское обследование.



Романо также отметил, что итальянский "Комо", которому ранее приписывали интерес к Сперцяну, не вступал в переговоры о его приобретении.