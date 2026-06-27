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Генич дал прогноз на Англию в матче с Панамой

Сборная Англии должна создать серьёзное давление на оборону Панамы за счёт игры через фланги и большого количества стандартных положений.
Фото: Getty Images
Такое мнение высказал футбольный комментатор Константин Генич, сделав прогноз на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира - 2026.

- Англичане хорошо используют фланги. У них угловые здорово отработаны. Райс хорошо подает, и Англия любит эти угловые правильно использовать. Прогноз - "Англия заработает больше 6,5 углового", - передаёт слова Генича "РБ Спорт".

Встреча Панамы и Англии состоится 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

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