Генич дал прогноз на Англию в матче с Панамой

Сборная Англии должна создать серьёзное давление на оборону Панамы за счёт игры через фланги и большого количества стандартных положений.



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- Англичане хорошо используют фланги. У них угловые здорово отработаны. Райс хорошо подает, и Англия любит эти угловые правильно использовать. Прогноз - "Англия заработает больше 6,5 углового", - передаёт слова Генича "РБ Спорт"

Встреча Панамы и Англии состоится 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени. Такое мнение высказал футбольный комментатор Константин Генич, сделав прогноз на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира - 2026.Встреча Панамы и Англии состоится 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.