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Раскрыта сумма нового предложения "Зенита" по Тюкавину - источник

Неудача с первым предложением не заставила "Зенит" отказаться от идеи подписать Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, петербургский клуб готовит новое предложение по нападающему "Динамо". По информации источника, на этот раз сине-бело-голубые намерены предложить за 24-летнего форварда 30 млн евро. Ранее московский клуб не согласился продать футболиста за 25 млн евро.

Карпов утверждает, что сам Тюкавин не возражает против переезда в Санкт-Петербург, если клубы сумеют договориться о трансфере.

В минувшем сезоне Тюкавин провёл 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

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