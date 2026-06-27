Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, петербургский клуб готовит новое предложение по нападающему "Динамо". По информации источника, на этот раз сине-бело-голубые намерены предложить за 24-летнего форварда 30 млн евро. Ранее московский клуб не согласился продать футболиста за 25 млн евро.
Карпов утверждает, что сам Тюкавин не возражает против переезда в Санкт-Петербург, если клубы сумеют договориться о трансфере.
В минувшем сезоне Тюкавин провёл 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.
Раскрыта сумма нового предложения "Зенита" по Тюкавину - источник
Неудача с первым предложением не заставила "Зенит" отказаться от идеи подписать Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"