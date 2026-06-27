Гасилин оценил значение Кордобы для "Краснодара"

Фото: ФК "Краснодар"

- Убери Кордобу из "Краснодара", то, скорее всего, это уже будет не тот " Краснодар ". Он самый яркий легионер, но на данный момент сильных легионеров в нашем чемпионате хватает, - передаёт слова Гасилина "Советский спорт"

По мнению экс-футболиста, без колумбийского форварда команда выглядела бы совсем иначе.Кордоба защищает цвета "Краснодара" с 2021 года. За этот период нападающий провёл 156 матчей, в которых забил 80 мячей и сделал 37 ассистов на партнёров. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги колумбиец с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира.