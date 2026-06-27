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Гасилин оценил значение Кордобы для "Краснодара"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин считает, что влияние Джона Кордобы на игру "Краснодара" сложно переоценить.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению экс-футболиста, без колумбийского форварда команда выглядела бы совсем иначе.

- Убери Кордобу из "Краснодара", то, скорее всего, это уже будет не тот "Краснодар". Он самый яркий легионер, но на данный момент сильных легионеров в нашем чемпионате хватает, - передаёт слова Гасилина "Советский спорт".

Кордоба защищает цвета "Краснодара" с 2021 года. За этот период нападающий провёл 156 матчей, в которых забил 80 мячей и сделал 37 ассистов на партнёров. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги колумбиец с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

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