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В "Зените" сообщили о планах в июне сыграть против "Црвены Звезды" в Сочи

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил о планах петербургского клуба в июне провести товарищеский матч с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Зенит"
— Появилась информация, что "Зенит" сыграет с "Црвеной Звездой" в июне в Сочи на "Фиште". Так ли это?

— Так.

Напомним, между петербургским"Зенитом" и белградской "Црвеной Звездой" подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках клубы регулярно проводят друг с другом товарищеские матчи. В частности, последний состоялся в июле 2024 года в Санкт-Петербурге и завершился победой сербской команды со счётом 2:1.

Источник: "Чемпионат"

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