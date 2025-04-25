— Появилась информация, что "Зенит" сыграет с "Црвеной Звездой" в июне в Сочи на "Фиште". Так ли это?
— Так.
Напомним, между петербургским"Зенитом" и белградской "Црвеной Звездой" подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках клубы регулярно проводят друг с другом товарищеские матчи. В частности, последний состоялся в июле 2024 года в Санкт-Петербурге и завершился победой сербской команды со счётом 2:1.
Источник: "Чемпионат"
В "Зените" сообщили о планах в июне сыграть против "Црвены Звезды" в Сочи
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил о планах петербургского клуба в июне провести товарищеский матч с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Зенит"