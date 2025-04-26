Егор Титов рассказал, от кого из игроков ждет прорыва в матче "Спартак" - ЦСКА

"У "Спартака" в последних матчах делается ставка на Ливая Гарсию в атаке. Все данные у него для нападающего есть, но что-то идёт не так. Видимо, фактор адаптации сказывается — примерно то же самое, что было у Угальде поначалу. Если Ливай выйдет на дерби, мне бы хотелось, чтобы именно он выстрелил. А как будет — не знаю", - цитирует Титова "Чемпионат".
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 15 миллионов евро.
Сегодня, 26-го апреля, московский "Спартак" на своем поле примет ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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Фото: ФК "Спартак"