"Дугласу не нужно было принимать никакого решения. Его до сих пор не вызывали ни в одну сборную. Как я всегда говорю, тут нет места для спекуляций", - цитирует Фрейтаса "СЭ".
Напомним, что ранее бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт гражданина Российской Федерации. Футболист может выступать как за сборную России, так и за сборную Бразилии.
На счету Дугласа Сантоса в этом сезоне 31 матч за "Зенит" во всех турнирах и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Дуглас Сантос не принял решения выступать за сборную России или Бразилии
Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, рассказал, за какую сборную будет выступать его клиент.
Фото: ФК "Зенит"