"Мизинец — это самый благоприятный палец. Его даже можно зафиксировать не тейпами, а специальным фиксатором, если это дальняя фаланга. С ним он сможет играть. Даже если серьезный перелом средней или дистальной фаланги, то он может играть. Но это на усмотрение его и врачей. Это самый благоприятный возможный перелом. Если это дистальная или средняя фаланга, то очень хороший шанс, что он вернется в игру через неделю", — приводит слова Карлицкого "Матч ТВ".
Напомним, накануне "Краснодар" в 26-м туре чемпионата России в гостях играл против махачкалинского "Динамо" и одержал победу со счётом 3:2. В компенсированное время хозяева поля имели шанс сравнять счёт - в ворота "быков" был назначен пенальти. Однако вратарь чёрно-зеленых Станислав Агкацев отбил удар Гамида Агаларова, но при этом получил травму - перелом левого мизинца.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Станислав Агкацев принял участие во всех 26 матчах, в которых 14 раз оставил ворота в неприкосновенности, а в остальных 12 играх всего пропустил 20 голов.
Врач: есть шанс, что Агкацев после перелома пальца вернется в игру через неделю
Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме вратаря футбольного клуба "Краснодар" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"