- На мой взгляд, то, что у нас происходит с VAR, — катастрофа. Не очень хочется, чтобы он участвовал в играх. В одной штрафной площади смотрится всё, а в другой — ничего. Судьи не принимают решения, боятся, - сказал Виктор корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, на 90+14 минуте в ворота нижегородцев был поставлен пенальти, который не забил Гандри. Однако, пенальти был перебит и снова не забит Самородовым.
Благодаря победе, "Пари НН" поднялся на 12-ю строчку в РПЛ, имея в своем активе 23 очка в 26 матчах. Следующий тур 4 мая команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с "Зенитом".
Гончаренко: VAR - катастрофа, не очень хочется, чтобы он участвовал в играх
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко раскритиковал работу VAR после победы над "Ахматом" (1:0) в рамках 26 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"