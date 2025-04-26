Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
АхматЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Локомотив2 тайм
Спартак
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Урал
2 - 5 2 5
БалтикаЗавершен
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат
Чайка
18:00
СочиНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Ипсвич1 тайм
Саутгемптон
1 - 0 1 0
Фулхэм1 тайм
Брайтон
1 - 0 1 0
Вест Хэм1 тайм
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Лестер1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
Фрайбург2 тайм
Байер
2 - 0 2 0
Аугсбург2 тайм
Хольштайн
2 - 1 2 1
Боруссия М2 тайм
Бавария
2 - 0 2 0
Майнц2 тайм
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Гавр
20:00
МонакоНе начат
Лион
22:05
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
19:15
Астон ВиллаНе начат

Кубок Испании

Новости
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Гончаренко: VAR - катастрофа, не очень хочется, чтобы он участвовал в играх

Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко раскритиковал работу VAR после победы над "Ахматом" (1:0) в рамках 26 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- На мой взгляд, то, что у нас происходит с VAR, — катастрофа. Не очень хочется, чтобы он участвовал в играх. В одной штрафной площади смотрится всё, а в другой — ничего. Судьи не принимают решения, боятся, - сказал Виктор корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, на 90+14 минуте в ворота нижегородцев был поставлен пенальти, который не забил Гандри. Однако, пенальти был перебит и снова не забит Самородовым.

Благодаря победе, "Пари НН" поднялся на 12-ю строчку в РПЛ, имея в своем активе 23 очка в 26 матчах. Следующий тур 4 мая команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с "Зенитом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится