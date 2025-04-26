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Силкин: "Динамо", не проиграв "Зениту", помогло "Краснодару"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин отреагировал на ничью в матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и петербургским "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Динамо" — молодцы, что не проиграли, команда здорово настроилась на "Зенит". Но больше они помогли "Краснодару", конечно. Этот ничейный результат только в пользу кубанцев. Гонка нас ожидает очень интересная — я болею за "Краснодар", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".

Московское "Динамо" 26 апреля в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграло вничью с петербургским "Зенитом" со счётом 1:1. Благодаря этому результату "Зенит" набрал 54 очка и продолжил занимать второе место в турнирной таблице, а у "Динамо" в активе стало 47 очков, которые позволяют команде Марцела Лички сейчас располагаться на пятой строчке.

Текущим лидером чемпионата продолжает оставаться футбольный клуб "Краснодар", который за 26 матчей набрал 58 очков.

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